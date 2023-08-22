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Общество

В Плюссе мужчина пытался дать взятку сотрудникам ДПС

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Санкт-Петербурга. Он подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По версии следствия, вечером 16 августа 2023 года подозреваемый был остановлен инспектором дорожно-патрульной службы УМВД России по Псковской области на автодороге Санкт-Петербург – Невель, когда управлял транспортным средством, будучи лишённым этого специального права. В ходе разбирательства по делу об административном правонарушении он пытался дать полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей за непривлечение к установленной законом ответственности. Однако сотрудник принять деньги отказался, доложил руководству и вызвал следственно-оперативную группу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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