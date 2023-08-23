В Псковской области растёт спрос на рабочих

09:17, 23 августа 2023, ПАИ

В Псковской области растёт спрос на рабочих, сообщает hh.ru. Рабочие - одни из самых востребованных сотрудников в Псковской области. На сферу «Рабочий персонал» приходится 25% всех открытых вакансий от всего объема новых рабочих мест за последние 30 дней.

Сейчас в Псковской области на hh.ru открыто более 800 вакансий для представителей рабочих профессий. С начала года спрос на рабочих в регионе вырос на 98%, год к году востребованности в данных специалистах у местного бизнеса также выраженная: +65% новых рабочих мест по сравнению с 2022. Больше всего вакансий для водителей, упаковщиков/комплектовщиков, разнорабочих, грузчиков и слесарей. Также в топ-10 самых востребованных рабочих специалистов вошли кладовщики, электромонтажники, монтажники, токари/фрезеровщики и машинисты.

Рабочие – также одни из самых дефицитных сотрудников на рынке труда Псковской области. На одну вакансию в этой сфере приходится лишь 1,3 резюме, что говорит о выраженном дефиците кадров. Напомним, что комфортное значение для рынка 5-9 резюме на вакансию – в этом случае и работодателям есть, из кого выбирать, и соискатели не испытывают большой конкуренции за вакансии.

«Для российского рынка труда сейчас характерен дисбаланс спроса и предложения, и Псковская область – не исключение. Больше всего работодатели нуждаются в линейном и массовом персонале (курьеры, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также в синих воротничках— представителях рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru. Ещё 16% — это предложения для белых воротничков (маркетологов, бухгалтеров, финансистов, юристов, HR и других), а 10% — вакансии для ИТ-специалистов», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, в среднем местные компании готовы платить рабочим 45 977 - 137 931 руб. в месяц (*без учета вахтовых вакансий). Если же жителей Псковской области зовут на рабочие вакансии «с вахтой», то в среднем можно рассчитывать на 114 943 - 155 129 руб.