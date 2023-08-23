Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пожарно-тактические учения прошли на здании торгового центра в Великих Луках

Пожарно-тактические учения прошли на здании торгового центра «Рубин» в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

  • Пожарно-тактические учения прошли на здании торгового центра в Великих Луках
    Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические учения прошли на здании торгового центра в Великих Луках
    Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические учения прошли на здании торгового центра в Великих Луках
    Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические учения прошли на здании торгового центра в Великих Луках
    Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические учения прошли на здании торгового центра в Великих Луках
    Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические учения прошли на здании торгового центра в Великих Луках
    Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические учения прошли на здании торгового центра в Великих Луках
    Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические учения прошли на здании торгового центра в Великих Луках
    Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожарно-тактические учения прошли на здании торгового центра в Великих Луках
    Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Учения провели с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей. Также для сотрудников МЧС прошли практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Так, вчера, 22 августа, на здании торгового центра «Рубин» в городе Великие Луки прошло тренировочное пожарно-тактическое учение по теме: «Тушение пожаров на объекте с массовым пребыванием людей».

Согласно замыслу учений, в результате короткого замыкания электропроводки на четвертом этаже в складском помещении торгового центра произошло возгорание. Пожарная сигнализация не сработала.

На место условного пожара прибыли 23 сотрудника МЧС. Всего в учениях было задействовано пять единиц основной и две единицы специальной техники.

В результате работ условное возгорание было ликвидировано, а люди эвакуированы.

По итогам учений отмечено, что личный состав готов к действиям по предназначению, поставленные задачи выполнены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 августа 2023

Утвержден состав рабочей группы по подготовке к 80-летию со дня образования Псковской области

23 августа 2023

Директор «Школы 21» из Великого Новгорода станет гостем программы «Дежурный по городу»

23 августа 2023

Пожарно-тактические учения прошли на здании торгового центра в Великих Луках

23 августа 2023

Александр Котов: Псковская область – земля с великой историей и богатейшим наследием

23 августа 2023

«Совещание» аистов удалось снять в Локне

23 августа 2023

Россияне назвали пенсию в 69 тысяч рублей оптимальной 

23 августа 2023

Псковская область отмечает 79 лет со дня образования

23 августа 2023

Грозы и до +23 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...