Пожарно-тактические учения прошли на здании торгового центра в Великих Луках

09:48, 23 августа 2023, ПАИ

Пожарно-тактические учения прошли на здании торгового центра «Рубин» в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

















Учения провели с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей. Также для сотрудников МЧС прошли практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Так, вчера, 22 августа, на здании торгового центра «Рубин» в городе Великие Луки прошло тренировочное пожарно-тактическое учение по теме: «Тушение пожаров на объекте с массовым пребыванием людей».

Согласно замыслу учений, в результате короткого замыкания электропроводки на четвертом этаже в складском помещении торгового центра произошло возгорание. Пожарная сигнализация не сработала.

На место условного пожара прибыли 23 сотрудника МЧС. Всего в учениях было задействовано пять единиц основной и две единицы специальной техники.

В результате работ условное возгорание было ликвидировано, а люди эвакуированы.

По итогам учений отмечено, что личный состав готов к действиям по предназначению, поставленные задачи выполнены.