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Псковская область всё чаще становится центром федеральных событий – Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени правительства региона поздравил псковичей с 79-й годовщиной образования Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Псковская земля – край с богатым историческим прошлым. Она сыграла важную роль в защите российских рубежей и в формировании древнерусской государственности, стала духовным оплотом православия.

Здесь выросло не одно поколение отважных защитников Отечества, которые мужественно сражались за свободу и независимость Российского государства. Псковичи остановили войска Стефана Батория и достойно выступали против армии Наполеона – героизм Псковских полков отмечен часовней на Бородинском поле», – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что уроженцы региона внесли значимый вклад в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны, а сама Псковская земля стала Родиной Знамени Победы.

«И сегодня наши воины продолжают летопись ратных подвигов, мужественно выполняя боевые задачи и героически защищая Родину. Мы гордимся славным историческим прошлым, богатым культурным наследием, трудимся над развитием региона и верим в его светлое будущее. Вместе с вами мы реализуем национальные и инвестиционные проекты, строим инфраструктурные объекты, благоустраиваем города и посёлки, бережно сохраняем традиции», – отметил Михаил Ведерников.

Он также добавил, что Псковская область всё чаще становится центром федеральных событий, местом проведения уникальных фестивалей и культурно-образовательных мероприятий.

«И в этом – заслуга каждого из вас, кто душой болеет за регион, честно трудится, воспитывает своих детей и внуков, с любовью относится к своей малой Родине. Желаю всем жителям крепкого здоровья, новых побед и достижений, мира, добра и счастья, а Псковской области – дальнейшего процветания!» – заключил глава региона.

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