Более 1 200 пенсий по инвалидности назначили псковичам в этом году

11:06, 23 августа 2023, ПАИ

Более 1 200 пенсий по инвалидности назначили псковичам в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

С прошлого года начал действовать беззаявительный порядок оформления страховых и социальных пенсий по инвалидности. Теперь они назначаются по данным Федерального реестра инвалидов без дополнительных подтверждающих документов. За первое полугодие 2023 года отделение Социального фонда России по Псковской области назначило 1 264 пенсии по инвалидности, 812 из которых – страховые, а 452 – социальные.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии принимается не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд информации об инвалидности. После вынесения решения о назначении пенсии Пенсионный фонд в течение трёх рабочих дней извещает об этом гражданина и направляет ему уведомление в личный кабинет на портале «Госуслуги» или по почте, если учётной записи на портале нет.

Пенсия выплачивается тем же способом, что и другие выплаты Пенсионного фонда. Если раньше инвалид не получал никаких выплат, он может определить способ доставки пенсии онлайн через личный кабинет на портале «Госуслуги» или на сайте фонда. Заявление также принимается в клиентских службах ПФР и в многофункциональных центрах.

Добавим, что предоставление госуслуг в проактивном формате, без личного обращения с заявлением и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок.