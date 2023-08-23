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Общество

«Билет в будущее» запустил первый бесплатный профориентационный курс для российских родителей

Специалисты проекта по профориентации школьников «Билет в будущее» подготовили бесплатный профориентационный курс «Родители в теме». Об этом ПАИ сообщили организаторы курса.

Курс подходит для родителей подростков с разным опытом и подходом к воспитанию. Он поможет родителям поддержать и направить ребенка в выборе профессии и образования, а также снизить тревогу и обрести уверенность за будущее ребенка.

Цель курса – передать знания и инструменты, необходимые для поддержки профессионального самоопределения ребенка в современном мире. Курс состоит из коротких видеоуроков, объединенных в пять тематических модулей, – теория, практические задания, разбор реальных кейсов. Для родителей также доступны чек-листы, планировщики и памятки. Курс преподают восемь экспертов в области исследования и управления карьерой, аналитики рынка труда, психологи, а также представители коммерческих компаний, университетов и государственных структур.

«На сегодняшний день проект «Билет в будущее» показывает значимые для нашего общества результаты. Согласно исследованиям, более 60% школьников к 10-11 классу смогли полностью определиться с профессией. Это большой успех ранней профориентации. Тем не менее разговор о будущем в первую очередь начинается внутри семьи. Выбор профессии сложен для ребенка, но не менее волнительна тема и для родителей. Цель нашего курса – в первую очередь поддержать родителей и придать им уверенности, а также дать им полезный, понятный и эффективный инструментарий, который поможет им на этапе формирования будущего их детей», – отмечает управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Курс для родителей дополняет существующую линейку полезных и бесплатных инструментов, которые доступны после минимальной регистрации по ссылке https://bvbinfo.ru/for-parents.

В первом модуле разбирается многообразие профессий и современные траектории развития карьеры. Во втором родители узнают о том, какие этапы профессионального самоопределения проходит подросток, как поддержать и помочь ему на этом пути и что важно знать о подростке родителю и подростку о себе самом для грамотного выбора будущей профессии. Родители подробно изучат тренды и актуальное положение дел на рынке труда в третьем модуле. Они узнают о перспективных профессиях и отраслях экономики, о необходимых навыках, важных для работодателей сегодня, а также о том, какие существуют инструменты для знакомства подростков с профессиями и как корректно говорить с ребенком о будущем. 

Четвертый модуль касается образовательного ландшафта и рассказывает об основных стратегиях построения образовательной траектории. Модуль в том числе помогает разобраться, как изучать вузы и колледжи, как работать с агрегаторами информации и какими источниками пользоваться, как читать учебные планы и зачем. В рамках завершающего модуля родители получают инструменты для формирования плана действий для поддержки ребенка в самоопределении. 

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