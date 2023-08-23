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Общество

Почти 20 тысяч рублей лишился великолучанин при попытке заработать на бирже

Почти 20 тысяч рублей лишился великолучанин при попытке заработать на бирже, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по городу Великие Луки обратился 48-летний безработный местный житель. Мужчина рассказал, что днём 20 августа в мессенджере от неизвестного ему поступило предложение заработать на бирже. Потерпевшему предложение показалось заманчивым, и он решил перевести на банковский счёт собеседника  более 19 тысяч рублей. Позже великолучанин понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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