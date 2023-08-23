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Общество

Депутаты и сотрудники аппарата Псковской городской Думы приняли участие в «Хороводе дружбы»

Депутаты и сотрудники аппарата Псковской городской Думы приняли участие в «Хороводе дружбы», сообщили ПАИ в пресс-службе Думы. Мероприятие прошло на набережной реки Великой.

Фото здесь и далее: ПГД

Участники акции прошли вокруг Кремля единым хороводом под музыкальное сопровождение. Длина хоровода составила порядка полутора километров. Всего в мероприятии участвовало более двух тысяч человек.

Добавим, проект «Хоровод дружбы» реализуется АНО «Время творить» – победителем регионального конкурса субсидий для социально ориентированных НКО. Акция приурочена к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации.

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