Депутаты и сотрудники аппарата Псковской городской Думы приняли участие в «Хороводе дружбы»

11:52, 23 августа 2023, ПАИ

Депутаты и сотрудники аппарата Псковской городской Думы приняли участие в «Хороводе дружбы», сообщили ПАИ в пресс-службе Думы. Мероприятие прошло на набережной реки Великой.

Участники акции прошли вокруг Кремля единым хороводом под музыкальное сопровождение. Длина хоровода составила порядка полутора километров. Всего в мероприятии участвовало более двух тысяч человек.

Добавим, проект «Хоровод дружбы» реализуется АНО «Время творить» – победителем регионального конкурса субсидий для социально ориентированных НКО. Акция приурочена к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации.