ФОТОФАКТ. Гигантскую тыкву вырастили в Бежаницком районе
Гигантскую тыкву вырастили в Бежаницком районе. Об этом сообщается в группе «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».
Тыкву весом около 240 килограммов вырастила семья Катковых, которая переехала в Псковскую область из Санкт-Петербурга.
Плод продолжает расти. Хозяйка тыквы продолжает формовку.
«Тыковка продолжает расти, сегодня измерила её, ввела данные в онлайн-калькулятор, получилось 240 килограммов. Формировку продолжаю, поливает дождь, изредка я дополняю его. Не удобряла», – рассказала Анна Каткова.
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