ФОТОФАКТ. Гигантскую тыкву вырастили в Бежаницком районе

12:17, 23 августа 2023, ПАИ

Гигантскую тыкву вырастили в Бежаницком районе. Об этом сообщается в группе «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».

Тыкву весом около 240 килограммов вырастила семья Катковых, которая переехала в Псковскую область из Санкт-Петербурга.

Плод продолжает расти. Хозяйка тыквы продолжает формовку.

«Тыковка продолжает расти, сегодня измерила её, ввела данные в онлайн-калькулятор, получилось 240 килограммов. Формировку продолжаю, поливает дождь, изредка я дополняю его. Не удобряла», – рассказала Анна Каткова.