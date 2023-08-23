Безопасность подъездных путей к школам проверяют в Пскове

13:57, 23 августа 2023, ПАИ

Проверку безопасности дорог к школам проводят в Пскове перед началом учебного года. Об этом сообщили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

В настоящее время устраняются дефекты дорог, активно ведётся нанесение разметки. «По результатам проверки от 26 июля возле 32 учебных заведений имеются дефекты дорожной разметки», – отметил на заседании представитель ГИБДД.

Кроме того, у 16 учебных заведений в Пскове отсутствует светофор Т-7 на пешеходных переходах. Однако, по словам начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова Александра Грацкого, установка светофора не является обязательной, так как на этих участках высокая степень освещения.

Глава Пскова Борис Елкин резюмировал, что 30 августа состоится контрольная проверка подъездных путей к псковским образовательным учреждениям на предмет безопасности.