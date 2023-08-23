Знак «Пешеходная зона» установят у дома №70 на Рижском проспекте в Пскове
Знак «Пешеходная зона» установят у дома № 70 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения города сегодня, 23 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
Пешеходную зону также планируется сделать и со стороны улицы Юбилейной, так как там «машины паркуют почти до магазина «Пятёрочка».
Глава Пскова Борис Елкин полностью поддержал это решение. Обращение с просьбой установить знак в администрацию направил горожанин.
Ранее сообщалось, что безопасность подъездных путей к школам проверяют в Пскове.
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