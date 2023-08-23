Знак «Пешеходная зона» установят у дома №70 на Рижском проспекте в Пскове

15:24, 23 августа 2023, ПАИ

Знак «Пешеходная зона» установят у дома № 70 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения города сегодня, 23 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Пешеходную зону также планируется сделать и со стороны улицы Юбилейной, так как там «машины паркуют почти до магазина «Пятёрочка».

Глава Пскова Борис Елкин полностью поддержал это решение. Обращение с просьбой установить знак в администрацию направил горожанин.

Ранее сообщалось, что безопасность подъездных путей к школам проверяют в Пскове.