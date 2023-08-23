Налоговые уведомления теперь можно получать через портал «Госуслуги»

14:05, 23 августа 2023, ПАИ

Уведомления по налогам на имущество, землю, транспорт и НДФЛ физические лица смогут увидеть в своём кабинете на портале «Госуслуги». Указанные документы поступят в личный кабинет на «Госуслугах» по факту их формирования, но не позднее чем за 30 дней до даты оплаты – 1 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Для того чтобы получать уведомления через «Госуслуги», необходимо выполнить два условия:

– налогоплательщик должен иметь подтверждённую учётную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);

– через «Госуслуги» необходимо направить уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме.

Для получения уведомлений на уплату налогов через портал необходимо войти во вкладку «Документы», выбрать «Доходы и налоги» и нажать на ссылку «Налоговые уведомления» / «Подключить».

Согласие на подключение подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью. Для формирования подписи налогоплательщику потребуется скачать приложение «Госключ». Сформировать электронную подпись в «Госключе» можно бесплатно.

Более подробная информация о порядке направления согласия на получение налоговых уведомлений через «Госуслуги» размещена по ссылке.

В пресс-службе отметили, что после того, как гражданин оформит доступ на «Госуслугах», ему не будут направлять уведомления на уплату налогов через ФГУП «Почта России», за исключением тех налогоплательщиков, у кого в «Личном кабинете для физических лиц» на сайте ФНС России установлена отметка «Получать документы на бумажном носителе».

Чтобы прекратить получение документов из налоговых органов через «Госуслуги», нужно будет направить соответствующее уведомление.

Дополнительная информация доступна по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).