Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Пскове

14:02, 23 августа 2023, ПАИ

Пятитысячную купюру с признаками подделки изъяли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, купюра поступила в один из банков от 38-летней местной жительницы. Выясняются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.