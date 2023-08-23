О капремонте поговорят на «Серебряном дожде»

13:48, 23 августа 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 23 августа, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина станет и. о. гендиректора регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов.

Сколько домов уже отремонтировали в регионе, а сколько ещё предстоит до конца года? Как идёт замена лифтов в Пскове? Есть ли в Псковской области проблемы с подрядчиками? Куда жаловаться на некачественный ремонт? Как гость студии оценивает новации в федеральном законодательстве, связанные с темой работы регоператоров капремонта?

Об этом и многом другом - в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».