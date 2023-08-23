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Общество

Пятый заезд форума «Истоки» завершился в Печорах

Пятый заезд молодёжного историко-культурного форума «Истоки» под названием «Школа молодого патриота» завершился в Печорах. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: организаторы форума «Истоки»

На протяжении семи дней участники заезда посещали тренинги, дискуссии, мастер-классы и семинары, ездили на экскурсии и принимали участие в активностях, разрабатывали предложения по созданию и задачам детского совета «Истоков». Ребята формировали концепции по включению в Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, генерировали предложения по развитию инфраструктуры форума и прорабатывали идеи по формированию традиций «Истоков». Участники форума также работали над созданием детского канала на основе видеостудии центра и разрабатывали предложения по включению в Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года.

Как отметили организаторы, среди ребят были финалисты всероссийского конкурса культурного наследия, организованного Движением первых и АНО «Большая перемена». Каждая группа в течение всего заезда дорабатывала свои проекты и в последний день защитила их в Изборске.

Всего экспертной комиссии были представлены 23 инициативы по историко-патриотическому направлению. По итогам 15 из них получили призовые места и ещё три стали победителями конкурса.

Вчера, 22 августа, на сцене прошло торжественное закрытие заезда. С напутственным словом участникам выступил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько. Директор форума Борис Сынтин по традиции наградил благодарственными грамотами участников, спикеров и волонтёров за их вклад в жизнь «Истоков».

«Спасибо всем вам, дорогие участники и волонтёры, за эти незабываемые семь дней вместе!» – написали организаторы.

Напомним, молодёжный историко-культурный форум «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События» начался 5 июля и завершился сегодня, 23 августа, в Печорах.

Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» 5 июля. Он нацелен на формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, а также на формирование молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания. Кроме того, участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов.

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

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