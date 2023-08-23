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Общество

Две автобусные остановки обустроили в Псковском районе

Две автобусные остановки обустроили в СНТ «Ладыговщина» Псковского района на 19-м километре автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. Об этом ПАИ сообщили в «Псковавтодоре».

Фото здесь и далее: ГБУ ПО «Псковавтодор»

По обе стороны трассы специалисты выполнили устройство заездных карманов, посадочных площадок, установили и благоустроили новые автопавильоны. Для безопасности дорожного движения на дороге обустроен пешеходный переход, а на подъездах к нему – шумовые полосы. Также установлены дорожные знаки, ограничивающие скорость для автотранспорта до 70 километров в час.

Отметим, что проект капремонта участка трассы, где расположен остановочный комплекс, был разработан после обращений жителей садового товарищества. Ранее автобусам приходилось останавливаться на съезде к СНТ.

Теперь на данном участке обустроен полноценный остановочный пункт, который соответствует всем нормативным требованиям, а также является безопасным для участников дорожного движения.

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