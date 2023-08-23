Две автобусные остановки обустроили в Псковском районе

16:20, 23 августа 2023, ПАИ

Две автобусные остановки обустроили в СНТ «Ладыговщина» Псковского района на 19-м километре автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. Об этом ПАИ сообщили в «Псковавтодоре».

По обе стороны трассы специалисты выполнили устройство заездных карманов, посадочных площадок, установили и благоустроили новые автопавильоны. Для безопасности дорожного движения на дороге обустроен пешеходный переход, а на подъездах к нему – шумовые полосы. Также установлены дорожные знаки, ограничивающие скорость для автотранспорта до 70 километров в час.

Отметим, что проект капремонта участка трассы, где расположен остановочный комплекс, был разработан после обращений жителей садового товарищества. Ранее автобусам приходилось останавливаться на съезде к СНТ.

Теперь на данном участке обустроен полноценный остановочный пункт, который соответствует всем нормативным требованиям, а также является безопасным для участников дорожного движения.