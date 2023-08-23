В России впервые пройдут единые учения на случай ЧС в школах

17:31, 23 августа 2023, ПАИ

Единые учения по отработке действий работников образовательных организаций в случае чрезвычайных ситуаций и террористической угрозы пройдут по всей России в школах, колледжах и техникумах в конце августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РФ.

«Впервые в школах по всей России пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях. 29-30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региональными властями, по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе. Мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах», – говорится в сообщении.

В ходе учений в школах и колледжах проверят работоспособность систем оповещения, а также будет отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, которые помогут объективно оценить правильность действий участников мероприятий и дать рекомендации.

В Минпросвещения отметили, что проведение подобных мероприятий будет способствовать психологической готовности педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий. Полученный опыт проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.