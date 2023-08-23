Великолучанам рассказали об ограничениях на время празднования Дня города

18:28, 23 августа 2023, ПАИ

Ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств, а также розничную продажу алкоголя вводят на территории Великих Лук в связи с празднованием Дня города. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Так, 26 августа с 8:00 до 15:00 будет прекращено движение транспортных средств на острове Дятлинка. С 8:00 до 22:00 будет перекрыт проезд в мемориальном комплексе им. А. Матросова, парке Петровском, а также по набережной реки Ловать от улицы Крестьянской до проспекта Ленина и по Краснофлотской набережной от проспекта Ленина до улицы Тимирязева.

Также в этот день на период проведения мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 9:00 до 15:00 на острове Дятлинка, с 11:00 до 12:00 на площади Вознесения, с 12:00 до 14:00 в сквере имени А.С. Пушкина и с 13:00 до 22:00 в Петровском парке и Летней эстраде. Кроме того, запрет на продажу алкогольной продукции действует на прилегающих территориях в радиусе 50 метров.