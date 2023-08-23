Горячую линию по вопросам государственного земельного надзора проведут в Пскове

17:21, 23 августа 2023, ПАИ

Горячая линия по вопросам государственного земельного надзора пройдёт в псковском Росреестре завтра, 24 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

24 августа с 14:00 до 17:00 Росреестр ответит на вопросы, связанные с государственным земельным надзором. Мероприятие приурочено к 15-летию Росреестра и будет одновременно проходить во всех регионах страны.

Позвонив на горячую линию в Пскове, можно будет узнать:

– Что делать, если сосед занял часть земельного участка?

– Можно ли построить магазин на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства?

– Что делать, если в ваш адрес поступило предостережение?

Эти и другие вопросы псковичи смогут задать по телефону 8 (8112) 68-70-06. На них ответит начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области Татьяна Петрова.