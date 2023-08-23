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Александр Котов: В сравнении с другими районами Новоржевский заметно проседает в развитии

Впечатлениями от осмотра нескольких объектов Новоржевского района поделился на встрече с активом муниципалитета председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 23 августа он вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетил район с рабочей поездкой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В Новоржевском районе я был в последний раз лет пять назад. И если сравнивать с другими нашими муниципалитетами, то очень сильно вы проседаете сейчас, очень сильно. И проблема абсолютно не в том, что не хватает денежных средств», – сказал Александр Котов.

Он отметил, что работает в системе органов власти с 1989 года и может сравнивать возможности прошлых десятилетий с инструментами привлечения дополнительных средств, которые теперь есть в распоряжении глав районов – Новоржев их не использует.

«Вижу, как губернатор реагирует на вопросы, которые вы озвучиваете, но его возможности не безграничны – в каждом районе он физически руководить не сможет. Если не будет работать местная власть, если мы с вами не будем объединять усилия, у нас ничего не получится», – добавил председатель Собрания.

Александр Котов напомнил, что на предыдущих выборах разница в голосах между претендентами на должность главы Новоржевского района составила всего 32 голоса – оппозиция сумела мобилизовать силы, а жители, поддерживающие «Единую Россию», «остались дома» в надежде, что кандидат изберётся без их участия.

«Выборы определяют нашу с вами жизнь на пять лет. Можем с вами ещё одну подножку подставить, ещё раз кувыркнуться и потом ахать, когда поправить невозможно. Не всё зависит от руководителя области, многое сейчас зависит от вас. И на выборах, и в последующем. Главное, верить в себя, доверять друг другу, объединять усилия и решать проблемы. Если мы так с вами будем действовать, всё обязательно получится», – заключил он.

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