Себежские медики оценили новый транспорт для работы

10:50, 24 августа 2023, ПАИ

Себежская районная больница получила два автомобиля: «Нива Легенд» и «Нива Тревел». Медперсонал оценил преимущества нового транспорта для оказания медуслуг населению. Об этом пишет районная газета «Призыв».

«Нива Тревел» получена для больницы Себежа с целью доставки докторов на дом к пациентам.

«Было время - ездили на велосипедах, которые вручал бывший в то время глава района Пётр Иванович Штылун, – вспоминает фельдшер деревни Кицково Наталья Шершнёва.

«Нам машина передана в октябре. Конечно, стало намного легче, несравнимо. На машине в любое время года можно передвигаться, не боясь дождя и снега», – сказала фельдшер деревни Борисенки Наталья Егорова.

«На новой машине – это не на велосипеде, которые давали лет 30 назад. Водитель – муж», – отметила фельдшер деревни Сутоки Мария Назаренко.

«В Себежском районе из 14 фельдшеров семь обеспечены машинами. Идрицкая зона полностью укомплектована. Когда такое было! Мы полностью поменяли автопарк. Обслуживание и обеспечение топливом целиком на больнице. Расходы наши значительно увеличились, но мы идём на то, чтобы фельдшерам было удобнее, быстрее и качественнее оказывать помощь. Раньше с сумкой-неотложкой нужно было пешком идти. Сейчас сумку в машину – и поехал», – отметил Алексей Прокофьев.

Отметим, обновление автопарка осуществляется по программе модернизации первичного звена здравоохранения.