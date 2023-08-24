Тестовое онлайн-голосование на федеральной платформе пройдёт 30-31 августа

12:46, 24 августа 2023, ПАИ

Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе пройдёт в рамках тренировки 30-31 августа, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на пресс-конференции, посвящённой ДЭГ сегодня, 24 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

В пресс-конференции по видео-конференц-связи участвуют представители региональных отделений политических партий в Псковской области.

«В настоящее время мы проводим ряд тренировок – это обязательно, мы всегда это делаем – с использованием системы ДЭГ на федеральной платформе. В рамках последней тренировки, которая у нас предполагается 30-31 августа, будет проводиться тестовое голосование для избирателей, подавших заявление на ДЭГ», – сказала Элла Памфилова.

По словам председателя ЦИК РФ, сейчас подано 760 238 заявлений для участия в онлайн-голосовании на предстоящих выборах.

«Если говорить в целом о ДЭГ, ещё раз напоминаю, это масштабный мощный шаг вперёд по сравнению с предыдущими годами. Начали активно заниматься с 2019 года, начинали с двух регионов. А сейчас масштаб сложности применения беспрецедентный по сравнению с предыдущим периодом: и по количеству регионов – 25, и по часовым поясам – пять часовых поясов, и по количеству выборов разного уровня. И с учётом заинтересованности: видим, динамика растёт, люди больше узнают о ДЭГ», – отметила глава ЦИК.

Подать заявление на участие в ДЭГ, пройдя несколько простых шагов, можно здесь.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.