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Пскович в составе команды России стал серебряным призёром на чемпионате мира по тхэквондо ИТФ

Пскович Эдгар Гиносян в составе команды России стал серебряным призёром на чемпионате мира по тхэквондо ИТФ среди ветеранов в разделе формальный комплекс. Соревнования проходят в Казахстане с 19 по 26 августа. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации тхэквондо в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа Псковской областной федерации тхэквондо ИТФ в соцсети «ВКонтакте»

Команда России в предварительных боях одержала победу над спортсменами из Швеции и Англии, а в финале в упорной борьбе уступила Аргентине.

Напомним, что Эдгар Гиносян взял бронзу в личном зачёте на чемпионате мира по тхэквондо ИТФ.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем специальном Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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