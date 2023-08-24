Пскович в составе команды России стал серебряным призёром на чемпионате мира по тхэквондо ИТФ

17:16, 24 августа 2023, ПАИ

Пскович Эдгар Гиносян в составе команды России стал серебряным призёром на чемпионате мира по тхэквондо ИТФ среди ветеранов в разделе формальный комплекс. Соревнования проходят в Казахстане с 19 по 26 августа. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации тхэквондо в соцсети «ВКонтакте».

Команда России в предварительных боях одержала победу над спортсменами из Швеции и Англии, а в финале в упорной борьбе уступила Аргентине.

Напомним, что Эдгар Гиносян взял бронзу в личном зачёте на чемпионате мира по тхэквондо ИТФ.

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