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Артистка Молодёжной оперной программы Большого театра Альбина Тонких назвала любимые произведения

Любимые произведения назвала артистка Молодёжной оперной программы Большого театра, лауреат III премии и бронзовой медали Международного конкурса имени П. И. Чайковского Альбина Тонких на творческой встрече, которая состоялась в медиацентре ПАИ, сегодня, 24 июня.

Фото ПАИ

Сопрано Молодёжной оперной программы Большого театра призналась, что её восхищает барочная музыка. Особенно, произведения Георга Фридриха Генделя.

«Мне нравится слушать, разбираться, изучать барочную музыку. Недавно на конкурсе готовили арию Армиды из оперы «Ринальбо» Гендаля и в нашей программе был замечательный пианист Сергей Константинов, который глубоко изучает барочную музыку. Мы с большим наслаждением разбирались во всех тонкостях и нюансах. Восхищает филигранное звуковедение и звукоизвелечение. Думаю, получилось неплохо», – сказала Альбина Тонких.

Она также отметила, что особое значение для неё имеет камерная музыка, особенно – романсы.

«Недавно мы записали Рахманинова. С большим теплом вспоминаю поезду в Ивановку – его имение, куда он весной или летом приезжал создавать произведения. Это позволяет вкусить запах, насладиться природой, теми местами и записать романсы», – подчеркнула гостья медиацентра.

Напомним, музыкальный фестиваль Crescendo пройдёт в Пскове 25 и 26 августа. Альбина Тонких выступит 25 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии в симфоническом гала-концерте. С подробной информацией и программой можно ознакомиться здесь.

Отметим, что музыкальный фестиваль Crescendo – ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов – проходит в Псковской области при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

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