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О своём выступлении в Пскове рассказал виртуоз-виолончелист Борислав Струлёв

Оркестрованную виолончельную сонату Сергея Рахманинова впервые исполнят в Пскове на музыкальном фестивале Crescendo. О своём участии в концертной программе рассказал виртуоз-виолончелист Борислав Струлёв на творческой встрече в медиацентре ПАИ.

Фото ПАИ. На фото Борислав Струлёв

Виолончелист отметил, что примет участие в двух концертах и пригласил псковичей на фестиваль Crescendo. Он отметил, что в программе первого дня фестиваля прозвучит уникальное произведение – оркестрованная виолончельная соната русского композитора Сергея Рахманинова. «Её величество классика, премьера, невероятное произведение по структуре, глубине, мудрости и подаче», – подчеркнул Борислав Струлёв.

По словам виолончелиста, в таком исполнении сонату на территории Пскова зрители услышат впервые, что станет своего рода премьерой. Кроме того, Борислав Струлёв пригласил псковичей послушать джаз, исполняемый на виолончели.

«У нас есть неподражаемая программа, ей уже много лет. Все началось с уникальной программы «Новые имена», где продюсеры иногда просили нас, Дениса [хедлайнер фестиваля Crescendo, народный артист России, пианист с мировым именем Денис Мацуев. – ПАИ] и меня, что-то придумать, что-то такое, что не все могут. На виолончели джаз – это практически невозможно, но мы стараемся», – сказал гость медиацентра.

Он также отметил, что 26 августа на выступлении можно будет услышать неповторимые джазовые композиции. «Это создаст фееричное впечатление для гостей фестиваля», – подчеркнул Борислав Струлёв.

Напомним, музыкальный фестиваль Crescendo пройдёт в Пскове 25 и 26 августа. Борислав Струлёв 26 августа в 17:00 примет участие в концерте «И классика, и джаз» в Зелёном театре города. С подробной информацией и программой можно ознакомиться здесь.

Отметим, что музыкальный фестиваль Crescendo – ежегодный форум лучших представителей молодого поколения российских музыкантов – проходит в Псковской области при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

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