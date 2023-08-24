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Политика

Осталось 11 дней, чтобы подать заявление о дистанционном электронном голосовании

У псковичей есть ещё 11 дней, чтобы подать заявление о дистанционном электронном голосовании, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

В этом году жители Псковской области смогут проголосовать за кандидата не только на избирательном участке, но и онлайн с любого устройства с выходом в интернет. Для этого необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» не позднее 4 сентября, а затем в любое время 8, 9 или 10 сентября сделать свой выбор на федеральной платформе vybory.gov.ru.

Если у вас есть проблемы с подачей заявления – позвоните нам на телефон горячей линии: 8-800-222-72-60. Специалисты ждут ваших звонков в будние дни с 09:00 до 18:00.

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