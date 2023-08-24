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Общество

Экзамены для девятиклассников изменятся в 2024 году

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 24 августа опубликовал проекты документов, которые определяют изменения в содержании контрольных измерительных материалов (КИМ) для основного государственного экзамена (ОГЭ) выпускников 9-х классов в 2024 году. Об этом сообщили «Известия».

Директор департамента методологии и разработки образовательных программ MAXIMUM Education Артём Мушта разъяснил, в чем суть новых правил.

«В 2024 году кодификатор, то есть описание содержания тем экзамена, стал удобнее и понятнее. Теперь система проверки ряда заданий стала проще и для преподавателей, и для учеников. В целом можно сказать, что ОГЭ стал понятнее и прозрачнее», – прокомментировал эксперт.

Согласно сообщению Рособрнадзора, изменения ожидаются только в ОГЭ по русскому языку и литературе. Так, при сдаче ОГЭ по русскому языку в КИМ будут включены четыре новых задания с кратким ответом, а также скорректированы критерии оценивания развёрнутых ответов. В ОГЭ по литературе будет уточнена система оценивания некоторых заданий и изменён максимальный первичный балл за работу с 42 до 37 баллов.

«Новая система оценивания должна повысить эффективность выявления знаний у конкретных заданий и всего экзамена в целом. Кроме того, ожидается, что благодаря изменениям улучшится система оценивания заданий итогового собеседования», — объяснил Мушта.

При этом он также добавил, что изменения затронут и другие предметы, в которых будет скорректирован набор проверяемых тем. В частности, на экзамене по обществознанию теперь будет проверяться развитость «эмоционального интеллекта», а в экзамен по истории добавится раздел «Новейшая история России», хотя до этого ОГЭ проверял знание только событий до начала ХХ века.

В ОГЭ по химии будут включены новые темы: типы кристаллических решёток, водородные соединения, способы идентификации и получение газов, способы применения химических веществ в реальной жизни, первоначальные органические вещества и биологически важные вещества – белки, жиры и углеводы. Кроме того, на ОГЭ по математике школьникам теперь можно будет использовать калькулятор, не имеющий функций программирования.

По словам эксперта, все изменения во многом были ожидаемыми и их нельзя назвать глобальными.

«В ряде предметов скорректировали наполнение и проверяемое содержание экзамена (связано это с изменениями во ФГОС 2021 года), на которые также указывают составители экзамена. Конечно, большинство изменений – это нюансы, но есть вероятность, что именно их и будут проверять на экзамене», – подытожил он.

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