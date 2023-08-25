Псковичей приглашают на бесплатное обучение IT-специальностям в «Школу 21» в Великом Новгороде

10:15, 25 августа 2023, ПАИ

Как попасть на обучение и как будут учить программированию в «Школе 21» в Великом Новгороде, рассказал её директор Андрей Латышев в эфире программы «Дежурный по городу» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Школа 21» – это бесплатная школа программирования от Сбера, где может обучаться каждый желающий от 18 лет и старше, – рассказал Андрей Латышев. – Сейчас идёт активный набор, самому старшему, кто подал заявку, 65 лет. Мы приглашаем попробовать свои силы всех, кто хочет получить новую профессию и востребованное образование в сфере IT».

Особенности школы, по словам Андрея Латышева заключаются в следующем: кампус, где проходит обучение, открыт 24/7/365. Учиться можно хоть ночью, что позволяет каждому участнику самостоятельно управлять своим временем, причём в комфорте и уюте кампуса, похожего на офис современной IT-компании.

Школа работает по методике «равный равному», здесь нет ни менторов, ни лекций, ни оценок. Участники учатся друг у друга, находят решения, здесь каждый проверяет каждого. А это способствует развитию самодисциплины и умению работать над проектами как индивидуально, так и в команде.

Кроме того, здесь применяется практико-ориентированный подход к обучению, это позволяет почувствовать себя настоящим разработчиком. «Многие, не имея навыков, начинают делать свои проекты на второй неделе интенсива», – подчеркнул руководитель новгородского кампуса школы.

И наконец, процесс обучения проходит в форме игры. За выполненные задания ученики получают очки опыта и зарабатывают внутреннюю валюту школы, которую потом обменивают на мерч. Так они лучше вовлекаются в учебный процесс и быстрее достигают результатов.

Кстати, подобные школы работают в Казани, Сургуте, Москве и Новосибирске. В Великом Новгороде – первая школа на Северо-Западе, учиться в ней планируют жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

Чтобы попасть туда на бесплатное обучение, нужно подать заявку на сайте «Школы 21» 21-school.ru и пройти отборочный интенсив, который стартует уже 18 сентября.