ФК «Луки-Энергия» попробует взять реванш у «Торпедо»

10:25, 25 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт матч шестого тура первенства России второй лиги дивизиона «Б» против владимирского «Торпедо», которому великолукская команда дважды проиграла этой весной. Матч пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» 27 августа, сообщается в группе «Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что соперники являются соседями по таблице. «Луки-Энергия» идёт на 12-м месте, имея пять очков в активе, а «Торпедо» занимает 13-ю строчку и отстаёт от великолукской команды на одно очко.

Напомним, что недавно великолукская команда прошла в 1/64 Кубка России по футболу.

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