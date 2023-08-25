Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Возможности выпускников «Школы 21» определил её директор Андрей Латышев

Директор современной новгородской «Школы 21» Андрей Латышев, где бесплатно обучают IT-специальностям, в эфире программы «Дежурный по городу» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове особо отметил, что поступление на обучение совершенно не зависит от предыдущих знаний и опыта. По его словам, половина участников проекта не имели опыта программирования и в процессе обучения стали профессиональными IT-специалистами.

Фото ПАИ. На фото Андрей Латышев

«У нас есть обязательные стажировки, которые мы помогаем организовывать, – подчеркнул Андрей Латышев. – Мы помогаем выпускникам выстраивать собственный карьерный трек. И, как показывает практика, обязательные стажировки позволяют выпускникам практически сразу получать реальную работу в реальных компаниях».

Это и банковский сектор, и непосредственно Сбербанк, и компании реального сектора экономики, в том числе нефтяного.

Добавим, проект Сбера «Школа 21» высоко оценён руководством страны. Так, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев назвал его заметным и важным явлением на рынке обучения цифровым навыкам, президент РФ Владимир Путин отметил особый вклад «Школы 21» в формирование новых образовательных проектов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 августа 2023

Травматолог-ортопед станет гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»

25 августа 2023

Какими способностями должен обладать будущий участник проекта «Школа 21», рассказал Андрей Латышев

25 августа 2023

Возможности выпускников «Школы 21» определил её директор Андрей Латышев

25 августа 2023

Более 120 участников собрал первый региональный форум информационной безопасности Псковской области

25 августа 2023

О современном кампусе и его особенностях рассказал директор «Школы 21» Андрей Латышев

25 августа 2023

Этно-фолк-фестиваль «Гремячая башня» проведёт «Движение первых» в Пскове

25 августа 2023

Пётр Василевский получил медаль «За заслуги перед Псковом»

25 августа 2023

Псковичей предупреждают о плохой видимости из-за тумана


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...