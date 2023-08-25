Возможности выпускников «Школы 21» определил её директор Андрей Латышев

11:25, 25 августа 2023, ПАИ

Директор современной новгородской «Школы 21» Андрей Латышев, где бесплатно обучают IT-специальностям, в эфире программы «Дежурный по городу» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове особо отметил, что поступление на обучение совершенно не зависит от предыдущих знаний и опыта. По его словам, половина участников проекта не имели опыта программирования и в процессе обучения стали профессиональными IT-специалистами.

«У нас есть обязательные стажировки, которые мы помогаем организовывать, – подчеркнул Андрей Латышев. – Мы помогаем выпускникам выстраивать собственный карьерный трек. И, как показывает практика, обязательные стажировки позволяют выпускникам практически сразу получать реальную работу в реальных компаниях».

Это и банковский сектор, и непосредственно Сбербанк, и компании реального сектора экономики, в том числе нефтяного.

Добавим, проект Сбера «Школа 21» высоко оценён руководством страны. Так, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев назвал его заметным и важным явлением на рынке обучения цифровым навыкам, президент РФ Владимир Путин отметил особый вклад «Школы 21» в формирование новых образовательных проектов.