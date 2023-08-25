Какими способностями должен обладать будущий участник проекта «Школа 21», рассказал Андрей Латышев

11:52, 25 августа 2023, ПАИ

Директор новгородской «Школы 21», где бесплатно обучают программированию, Андрей Латышев в эфире программы «Дежурный по городу» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове назвал способности, которыми должен обладать будущий участник обучения.

«Должно быть хорошо поставлено логическое мышление и хорошо развита память, мы проверяем это на входе, – заметил он. – У нас есть две игры, которые претенденты должны пройти перед тем, как принять участие в отборочных интенсивах. И это как раз игры на память и на логику. А ещё важна мотивация, настрой на своё развитие».

С этими качествами, подчеркнул директор «Школы 21», «все дороги для участников проекта будут открыты».

Добавим, «Школа 21» – проект Сбера. В настоящее время в четырёх кампусах страны обучается более 4 100 человек, из них более 2 100 человек уже прошли или проходят стажировки и успешно трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах страны.

18 сентября интенсив стартует в Великом Новгороде, заявку можно подать на сайте школы 21-school.ru.