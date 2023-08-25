Медвежата попали в объективы фотоловушек Полистовского заповедника

14:02, 25 августа 2023, ПАИ

Медвежата попали в объективы фотоловушек Полистовского заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе научно-исследовательского учреждения.

В ноябре 2022 года в охранной зоне Полистовского заповедника выпустили двух медвежат, подготовленных для самостоятельной жизни в дикой природе в Центре спасения медвежат-сирот.

Воспитанники Центра – самец Нестор-Поль и самка Лодеюшка-Гордеевна потеряли мать-медведицу в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В возрасте десяти месяцев медвежата обрели дом вблизи Полистовского государственного заповедника, что позволило обеспечить им безопасную адаптацию в естественной среде.

«После выпуска медвежат мы длительное время не получали никакой информации об их дальнейшей судьбе. Однако этим летом фотоловушки заповедника запечатлели двух подросших медвежат с жёлтыми ушными бирками, которыми снабжают всех выпускаемых в природу подопечных Центра. Медвежата демонстрируют уверенные навыки добывания земляных ос, что является нормальным пищевым поведением для этого крупного хищника в молодом возрасте», – отметили в пресс-службе.

Руководители Центра спасения медвежат-сирот Сергей и Екатерина Пажетновы прокомментировали появление своих недавних воспитанников на кадрах фотоловушки. «Нам очень приятно получать подобные новости о спасённых медвежатах, это очередное подтверждение, что медвежата после выпуска какое-то время держатся вместе и даже зимуют. То, что они смогли избежать «встречи» с крупными медведями, подтверждает, что у них в полной мере развиты формы поведения, в том числе и оборонительного», – отметили они.

Дальнейшие наблюдения позволят понять, насколько постоянным местом обитания Нестор-Поль и Лодеюшка-Гордеевна выбрали Полистовский заповедник.