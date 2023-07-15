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25 тысяч саженцев яблонь выращивают на ферме в Себежском районе для сидродельни

25 тысяч саженцев яблонь выращивают на ферме в Себежском районе для пушкиногорской сидродельни. Об этом «АиФ-Псков» сообщил фермер Иван Мельник.

Фото ПАИ

«Для пушкиногорской сидродельни выращиваем 25 тысяч саженцев. У них будет сад, если правильно помню, на 28 гектаров», – отметил Иван Мельник. По его словам, сейчас сидроделы пробуют сорта яблок из Себежского района. «Если им подойдут, то это будут классные сидровые сорта», – заверил фермер.

Он подчеркнул, что по сидровым сортам на ферму обращались пушкиногорские сидроделы, из Ленинградской, Тверской, Смоленской областей и из Липецка.

Иван Мельник также объяснил, в чем отличие обычных яблок от тех, которые предназначены для производства сидра. «Оно [яблоко для сидра. – ПАИ] может быть терпкое, с горчинкой, кислинкой. У них танины такие интересные! По вкусу – это яблоко «на любителя», а вот сидр из-за этих танинов получается классный», – обратил внимание он.

Напомним, руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в конце мая побывал в эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове. Он рассказал об открытии к 2024 году в Себежском районе первого в регионе фруктохранилища с полным циклом автоматизации, развенчал миф о парафинировании яблок и дал рекомендации садоводам.

Полное интервью с фермером можно прочитать по ссылке

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