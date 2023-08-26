Печоры-550: где припарковать автомобиль

16:35, 26 августа 2023, ПАИ

Престольный праздник Успения Божией Матери пройдёт в Псково-Печерском монастыре 28 августа. Также в этом году монастырь отмечает 550-летие со дня основания. В этот день монастырь ждёт около 20 тысяч гостей, в связи с чем редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. В этом материале мы расскажем, где гости праздника смогут припарковать свои автомобили.

Определены три основные парковки для машин. Первая – на площади Победы, в центре города. При её заполнении автотранспорт перенаправят на две другие парковки – на вторую, на улице Заводской около ООО «Евро-Керамика», напротив супермаркета «Магнит», и третью, около пункта пропуска «Куничина Гора» в сторону центра Печор.

Узнать больше о празднике в Псково-Печерском монастыре можно в специальном сюжете ПАИ.