Печоры-550: трансфер до монастыря

16:50, 26 августа 2023, ПАИ

Престольный праздник Успения Божией Матери пройдёт в Псково-Печерском монастыре 28 августа. Также в этом году монастырь отмечает 550-летие со дня основания. В этот день монастырь ждёт около 20 тысяч гостей, в связи с чем редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. В этом материале мы расскажем про трансфер до Псково-Печерского монастыря.

С каждой парковки людей будут доставлять в монастырь специальные автобусы. Проезд в них – бесплатный.

Узнать больше о празднике в Псково-Печерском монастыре можно в специальном сюжете ПАИ.