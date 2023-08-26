Печоры-550: Пропускные пункты

17:07, 26 августа 2023, ПАИ

Престольный праздник день Успения Божией Матери пройдёт в Псково-Печерском монастыре 28 августа. Также в этом году монастырь отмечает 550-летие со дня основания. В этот день монастырь ждёт около 20 тысяч гостей. В связи с чем редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. В этом материале пресс-служба УМВД региона рассказала о пропускных пунктах, указанных на карте праздника.

Пропускные пункты, которые указаны на карте праздника - это посты полиции. Главный пост будет работать на пересечении Прибалтийского и Псковского шоссе. Его задача – регулировать автомобильные потоки, чтобы не возникло транспортного коллапса в центре города. Также пункты пропуска будут работать у монастыря.

Узнать больше о празднике в Псково-Печерском монастыре можно в специальном сюжете ПАИ.