Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Печоры-550: Пропускные пункты

Престольный праздник день Успения Божией Матери пройдёт в Псково-Печерском монастыре 28 августа. Также в этом году монастырь отмечает 550-летие со дня основания. В этот день монастырь ждёт около 20 тысяч гостей. В связи с чем редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. В этом материале пресс-служба УМВД региона рассказала о пропускных пунктах, указанных на карте праздника.

Фото: ПАИ

Пропускные пункты, которые указаны на карте праздника - это посты полиции. Главный пост будет работать на пересечении Прибалтийского и Псковского шоссе. Его задача – регулировать автомобильные потоки, чтобы не возникло транспортного коллапса в центре города. Также пункты пропуска будут работать у монастыря.

Узнать больше о празднике в Псково-Печерском монастыре можно в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 августа 2023

Гаджеты и бытовая техника – лучшие покупки псковичей в 2023 году – опрос

26 августа 2023

До +26 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 27 августа

26 августа 2023

Печоры-550: Расписание автобусов

26 августа 2023

Печоры-550: Как добраться от вокзала до монастыря?

26 августа 2023

Печоры-550: Пропуск местных жителей

26 августа 2023

Печоры-550: Пропускные пункты

26 августа 2023

Послы русского языка завершили работу в «Михайловском»

26 августа 2023

Печоры-550: трансфер до монастыря


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...