Печоры-550: Как добраться от вокзала до монастыря?

17:47, 26 августа 2023, ПАИ

Престольный праздник день Успения Божией Матери пройдёт в Псково-Печерском монастыре 28 августа. Также в этом году монастырь отмечает 550-летие со дня основания. В этот день монастырь ждёт около 20 тысяч гостей. В связи с чем редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. В этом материале мы расскажем, как добраться до монастыря, если вы приехали на «Ласточке».

К прибытию «Ласточек» (все праздничные дни они будут ездить до Печор) запустят дополнительно четыре больших автобуса, которые доставят пассажиров в центр Печор.

Узнать больше о празднике в Псково-Печерском монастыре можно в специальном сюжете ПАИ.