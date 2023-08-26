Печоры-550: где получить справочную информацию в городе

21:18, 26 августа 2023, ПАИ

Престольный праздник Успения Божией Матери пройдёт в Псково-Печерском монастыре 28 августа. По традиции в этот день в монастырь приезжают тысячи паломников со всей страны. Однако в этом году монастырь и слобода Печоры также отмечают свой юбилей – 550 лет со дня основания, и поэтому на мероприятии ожидается ещё больше гостей – порядка 20 тысяч человек. В связи с этим редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. В этом материале мы расскажем, где в самих Печорах получить всю справочную информацию о ходе мероприятий.

Гости и местные жители смогут получить всю необходимую информацию на каждой парковке и на улице Псковской. Там будут установлены информационные стенды со схемами проезда и расположения наиболее важных объектов инфрастуктуры – биотуалетов, фуд-кортов. Также там будет размещено расписание основных мероприятий.

Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направило более 1,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

Добавим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.