Печоры-550: схема расположения биотуалетов

19:39, 26 августа 2023, ПАИ

Престольный праздник день Успения Божией Матери пройдёт в Псково-Печерском монастыре 28 августа. По традиции в этот день в монастырь приезжают тысячи паломников со всей страны. Однако в этом году монастырь и слобода Печоры также отмечают свой юбилей – 550 лет со дня основания, и поэтому на мероприятии ожидается ещё больше гостей – порядка 20 тысяч человек. В связи с чем редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. В этом материале мы расскажем, есть ли схема расположения биотуалетов в городе.

Биотуалеты установят на каждой парковке, а также на улице Псковской и возле фуд-кортов.

Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направило более 1,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

Добавим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.