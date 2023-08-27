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Митрополит Тихон дал духовный совет россиянам

Духовный совет дал жителям Псковской области митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон. Фото: Андрей Степанов

«В Священном Писании сказано: «Взыщите Бога, и жива будет душа ваша». Есть люди верующие, уже на опыте своём познавшие в своей жизни Бога. Есть люди сомневающиеся и неверующие. Главная задача человеческой жизни – найти Бога всеми путями. Для этого есть и церковь, и Священное Писание, и книги, и личный опыт, и рассуждение. Если человек найдёт Бога в этой жизни и соединится с ним надеждой, верой, любовью, пониманием – жизнь прожита не зря. И здесь, и в вечности. А если он не сделает этого, то оказывается, что при всех достижениях жизнь прожита напрасно. Даже при внешних религиозных обрядах», – сказал владыка.

Он отметил, что в Псково-Печерском монастыре в одной из комнат есть иконостас, который вырезал схиигумен монастыря отец Мелхиседек.

«Когда он пришёл в монастырь, он был такой усердный, работал, вырезал. И этот иконостас – створки к нему – последнее, что он вырезал. А потом он упал и умер. Что с ним случилось – непонятно. Все считали, что он умер. А отец Иоанн (Крестьянкин) подошёл и сказал: «Нет, он живой». Хотя врач констатировал смерть. И постепенно, даже без врачей, его привели в себя. Он зарыдал, сказал, чтобы его отнесли в келью. И потом он попросил наместника постричь его в схиму. У него было такое состояние, как будто человек находится между жизнью и смертью, так называемая клиническая смерть. Это описано у многих врачей. И у него было видение: он увидел ров грязи и в нём всё то, что он сделал за свою жизнь, – комоды, аналои церковные, стулья... И это всё валялось в этой грязи. Он стоял, и в ужасе узнавал всё, что он сделал, и понимал, что это всё будет где-то переломанное во рву. И он почувствовал, что кто-то на него смотрит, обернулся и увидел, что стоит Матерь Божия и говорит ему: «Вот видишь, где окажется всё то, что ты сделал бездушно». То есть не главное. Да, он ходил в церковь, даже в монастырь пришёл по обету, данному во время войны. «Мы от тебя ждали молитвы, знакомства и общения с Богом. Религия – реле, связь с Богом, а ты нам только это принёс. Видишь, где ты окажешься?» И он принял великую схиму, которая подразумевает то, что человек будет только в молитве. Это особые люди. И он был удивительным молитвенником и подвижником и уже занимался только духовной жизнью», – рассказал митрополит.

Он подчеркнул, что люди призваны заниматься и духовной жизнью, и делами житейскими. «Но всё же самое главное – это найти Бога. Тогда свершается человеческая жизнь. Вот это моё пожелание, скромное, смиренное. Храни всех Господь. Помощи Божьей!» – заключил митрополит Тихон.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Новости, фоторепортажи, видео о празднике можно увидеть в сюжете ПАИ.

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