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Общество

Сенатор РФ высказалась за полный запрет электросамокатов в городе

Сенатор РФ от Оренбургской области Елена Афанасьева высказалась за полный запрет электросамокатов в городе. Она сообщила об этом в своём Telegram-канале, поддержав опыт Парижа, запретившего использование электросамокатов в городе с 1 сентября.

Фото: ПАИ

«Правильное решение! Полагаю, что Россия должна идти по этому пути», – написала политик.

По её словам, «полный запрет использования электросамокатов в городе спасёт здоровье и жизни многих наших граждан, а некоторых убережёт от тюрьмы».

Напомним, что с 1 сентября в Париже будет невозможно арендовать электрические самокаты. Это решение основано на итогах городского референдума, в котором 89 % опрошенных высказались за запрет самокатов. Причиной проведения такого голосования стали проблемы, создаваемые разбросанными как попало по всему городу самокатами, но особенно – беспокойство о безопасности их пользователей и пешеходов.

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