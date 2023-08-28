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Общество

Тёплую погоду прогнозируют на Северо-Западе России

Потепление ожидается в некоторых регионах России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

«На Северо-Западе наиболее плотные массивы дождевой облачности будут концентрироваться на крайнем севере, поэтому здесь будет прохладнее всего – днём от +11 до +16 градусов. А на остальной территории грозовые дожди будут носить локальный и кратковременный характер, и поэтому будет заметно теплее – от +21 до +26 градусов», – отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что до +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 августа.

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