Тёплую погоду прогнозируют на Северо-Западе России

07:22, 28 августа 2023, ПАИ

Потепление ожидается в некоторых регионах России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе наиболее плотные массивы дождевой облачности будут концентрироваться на крайнем севере, поэтому здесь будет прохладнее всего – днём от +11 до +16 градусов. А на остальной территории грозовые дожди будут носить локальный и кратковременный характер, и поэтому будет заметно теплее – от +21 до +26 градусов», – отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что до +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 августа.