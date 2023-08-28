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Церемония закрытия «Летнего института» состоялась в ПсковГУ

Торжественная церемония закрытия «Летнего института» прошла в Псковском государственном университете. В ней приняли участие представители Федерального государственного автономного научного учреждения «Социоцентр», которое является оператором проекта, молодые ученые и педагоги из стран СНГ, преподаватели и студенты ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Церемонию открыл показ итогового видеоролика, посвященного рассказу о «Летнем институте», его реализации, целях и мероприятиях. Программу продолжили творческие номера: перед гостями выступила студентка ПсковГУ Софья Самсонова, которая в этом году стала победительницей Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в номинации «Вокал, отечественная песня, соло». Затем на сцену вышла университетская рок-группа «Отцы и дети», которая представила слушателям несколько композиций на стихи русских поэтов.

Удостоверения о прохождении дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры» вручили участникам первый проректор ПсковГУ Ольга Серова и руководитель проекта «Летний институт» Василий Фролов. К поздравлению участников присоединилась заместитель директора Федерального государственного автономного научного учреждения «Социоцентр» по образовательной деятельности Лемка Измайлова.

В своем ответном слове участники поделились впечатлениями от проекта и выразили благодарность его организаторам.

Церемония вручения завершилась общим исполнением песни о Пскове, которую ранее преподаватель ПсковГУ Вадим Андреев разучил с участниками проекта.

Напомним, программа повышения квалификации «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры» была специально разработана для «Летнего института» ведущими учёными Псковского государственного университета.

За две недели реализации проекта его участники познакомились с особенностями современной научной парадигмы в области филологии и закономерностями развития филологической методики и методологии. Молодые преподаватели освоили современные методологические принципы, которые применяются в практике филологического исследования, научились продвигать результаты собственной научной деятельности, в том числе с целью развития сетевых научных проектов в области филологической науки. Участники проекта овладели навыками осуществления филологического исследования с применением современных методологических принципов и методических приёмов.

Отметим, что организаторы проекта разработали программу постсопровождения участников проекта «Летний институт для преподавателей и исследователей». В рамках этой программы запланировано продолжение развития научной и образовательной коммуникации учёных ПсковГУ с участниками проекта из стран СНГ. В частности, запланировано написание совместного учебно-методического пособия, посвящённого анализу роли филологической науки в трансляции российской культуры и ценностей, и серии научных статей по направлениям «Русский язык» и «Русская литература».

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