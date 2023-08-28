Пскович сыграет в медийной футбольной лиге

12:19, 28 августа 2023, ПАИ

Псковский воспитанник Владислав Сакадеев в составе команды Kicks Town выиграл стыковой матч в серии пенальти за право играть в медийной футбольной лиге. Игра проходила в Москве на стадионе «Москвич». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.

Игра выдалась обоюдоострой. В конце матча Kicks Town не реализовали несколько опасных моментов, но гол забить так и не получилось. Основное время матча закончилось безголевой ничьёй. «По игре много не залетало, но и они нас тоже прощали. Я не ожидал такой игры. В конце у них снова закончились силы, и мы взяли на себя инициативу, но не забили кучу моментов. Я расстроился, что дело дошло до пенальти. Мы до этого доводить не хотели», – рассказал пскович.

Команды отправились бить серию пенальти, в которой сильнее оказался Kicks Town. «Когда игра закончилась, я сразу подошёл и сказал, что если есть пятёрка бьющих, то бить не буду, так как сильно набегался и ноги забились. Я просто решил не рисковать, чтобы не подставлять команду», – отметил Владислав Сакадеев.

Таким образом, псковский спортсмен примет участие в медийной футбольной лиге. «Я не скажу, что мне повезло. Труд мной и моей семьёй был проделан очень большой. Около полугода мы готовили себя к этому моменту», – сказал он.

«Мне очень нравится МФЛ в эмоциональном плане. Я кайфую от атмосферы. Это футбол во всей его красе. Я испытываю только положительные эмоции, – подчеркнул Владислав Сакадеев. – В сезоне я бы хотел сыграть против всех грандов. Во-первых, у них много болельщиков, а во-вторых, всегда хочется выступать против самых сильных».

На групповом этапе команде, в которой играет пскович, предстоит встретиться с чемпионом прошлого сезона «Родиной медиа», «Народной командой», Goats, а также командой комментатора Василия Уткина «Эгриси». «У нас в группе есть «Родина медиа». Очень хочу сыграть против них. Всё-таки предыдущий чемпион. Хочется проверить себя на их фоне», – подытожил псковский футболист.

О том, как псковский воспитанник попал в медиафутбол, читайте здесь.

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