Три медали завоевал пскович на чемпионате мира по тхэквондо
Псковский спортсмен Эдгар Гиносян в составе команды России по спаррингу среди ветеранов стал серебряным призёром чемпионата мира по тхэквондо ИТФ. Соревнования проходили в Казахстане с 19 по 26 августа.
В предварительных боях команда России одержала победу над представителями Пуэрто-Рико и Аргентины. В финале россияне уступили команде Монголии.
Отметим, что это уже третья награда Эдгара Гиносяна в рамках прошедшего чемпионата мира.
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