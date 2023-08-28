Три медали завоевал пскович на чемпионате мира по тхэквондо

14:31, 28 августа 2023, ПАИ

Псковский спортсмен Эдгар Гиносян в составе команды России по спаррингу среди ветеранов стал серебряным призёром чемпионата мира по тхэквондо ИТФ. Соревнования проходили в Казахстане с 19 по 26 августа.

В предварительных боях команда России одержала победу над представителями Пуэрто-Рико и Аргентины. В финале россияне уступили команде Монголии.

Отметим, что это уже третья награда Эдгара Гиносяна в рамках прошедшего чемпионата мира.

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