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Общество

Почти на 10% выросла заболеваемость ОРВИ в Псковской области

На 8,8 % увеличился рост заболеваемости ОРВИ в Псковской области с 14 по 20 августа. Так, в регионе за 33-ю неделю 2023 года зарегистрировано 1 290 случаев подобных заболеваний. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Елена Припутенко

По словам гостьи медиацентра, данные показатели находятся ниже эпидемиологического порога. «Приближается осень, с нею приближается сезон эпидемиологического роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ежегодно заболеваемость среди общей инфекционной заболеваемости в нашем регионе составляет порядка 75-80 %», – отметила Елена Припутенко.

Она напомнила, что в 2022 году в Псковской области специалисты зарегистрировали чуть более 280 тысяч случаев инфекционных заболеваний, 210 тысяч из которых – ОРВИ и грипп.

«Эпидподъём заболеваемости ОРВИ и гриппом начинается в конце ноября – начале декабря, когда идёт превышение эпидемиологических порогов. Эпидподъём продолжается шесть-восемь недель, а к марту обстановка постепенно стабилизируется», – пояснила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Например, по её словам, в эпидемиологическом сезоне 2022–2023 годов пик заболеваемости пришёлся на 50-ю неделю от декабря, то есть с 12 по 18 ноября. Тогда, как подчеркнула Елена Припутенко, количество заболевших превысило 11 тысяч человек за неделю.

«В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области находится на не эпидемиологическом уровне. Однако, уже начиная с 31-й недели [неделя с 31 июля по 3 августа. – ПАИ], мы регистрируем подъём заболеваемости», – обратила внимание гостья медиацентра.

Она добавила, что специалисты традиционно ожидают рост заболеваемости в начале сентября. «Мы проводим постоянный мониторинг как и оперативный по заболеваемости, так и по циркуляции – лабораторный мониторинг за вирусами, которые в данное время циркулируют. Сейчас преобладают РС-вирусы, риновирусы. Также мы выявили бокавирус, а вирус гриппа пока не регистрируется», – заверила Елена Припутенко.

Отметим, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

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