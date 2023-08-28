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Общество

Требования к профилактике коронавируса продолжат действовать в псковских школах

Требования Роспотребнадзора к профилактике COVID-19 продолжат действовать в школах Псковской области. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

Фото: ПАИ

«Мы в составе комиссии участвовали в приёмке школ перед новым учебным годом, проверяли  исполнение ранее выданных предписаний. Нами проверено 15 наших предложений и предписаний, которые содержали порядка 80 требований, которые школы успешно выполнили», – отметила она.

Елена Припутенко пояснила, что предписания касались покупки новой мебели, переоснащения пищеблоков, ремонта спортивных залов, замены прочего оборудования, доведения до нормативов искусственного освещения.

Она также добавила, что действия постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16, которым утверждены санитарные правила для образовательных организаций, продолжат действовать.

«Постановления эти действуют, как и постановление о профилактике коронавируса. Но тут мы не только о профилактике коронавируса, но и о профилактике ОРВИ, к которым мы относим и грипп, и ковид, который теперь уходит в разряд сезонных. Здесь важно сохранить входные фильтры с обязательным измерением температуры тела и не допускать лиц с признаками инфекционных заболеваний. Также обязательно проведение генеральной уборки, проведение ежедневных текущих уборок. Должны быть устройства для обеззараживания воздуха, условия для мытья рук», – подчеркнула гостья медиацентра.

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