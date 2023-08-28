Псковские полицейские рассказали педагогам из новых регионов России о проблеме наркомании среди молодёжи

16:46, 28 августа 2023, ПАИ

В рамках федерального проекта «Университетские смены» на площадке Псковского государственного университета сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно со специалистами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели для педагогов, прибывших из Донецка, Горловки и Макеевки, обучающий семинар по теме «Профилактика наркомании среди детей и подростков». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Мероприятие направлено на повышение уровня информированности педагогов по проблеме наркомании, ознакомление с законодательством Российской Федерации в сфере незаконного оборота наркотиков, обучение в своевременном выявлении наркотической зависимости у детей и подростков, а также на предотвращение употребления подростками наркотических средств и пропаганду здорового образа жизни», – отметили в ведомстве.

С педагогами поговорила заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Митрофанова.

«Нужно всегда делать правильный выбор: не стремиться попробовать то, что «модно», а стараться правильно питаться, делать зарядку, вести активный образ жизни и, конечно, сказать решительное «нет» наркотикам!» – отметила Ольга Митрофанова.

В ходе беседы участники семинара поделились опытом работы по профилактике употребления психоактивных веществ, организованной на новых территориях Российской Федерации.

Напомним, «Университетские смены» стартовали в 2022 году для детей из Донецкой и Луганской народных республик, городов Херсона и Мелитополя. Каждая смена проводилась на базе вуза – участника проекта и длилась десять дней. За это время ребята посещали лекции и экскурсионные программы, узнавали об истории России и культуре её народов, посещали музеи, театры и важные памятники, расположенные в близости от университетов. В этом году география «Университетских смен» расширена, планируется, что с июня по сентябрь в них примет участие около 14 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в ПсковГУ встретили участников нового сезона федерального проекта «Университетские смены».