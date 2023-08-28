В Пскове завершился ремонт дороги на улице Новгородской
Дорожные службы отремонтировали улицу Новгородскую в Любятово. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
В рамках ремонта рабочие уложили около четырёх тысяч квадратных метров тротуара и почти 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также на улице повесили знаки, нанесли разметку и установили пешеходное ограждение.
«Остался небольшой участок в конце, он будет сделан в рамках ремонта улицы Николая Васильева, которая тоже в ремонте с этого года», – добавил глава города.
Ранее глава Пскова Борис Елкин объяснил, почему важно уделять внимание отдалённым районам Пскова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
28 августа 2023
Злокачественное заболевание крови помогла выявить диспансеризация у 88-летнего пациента в Псковской области