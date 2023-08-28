В Пскове завершился ремонт дороги на улице Новгородской

17:20, 28 августа 2023, ПАИ

Дорожные службы отремонтировали улицу Новгородскую в Любятово. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

В рамках ремонта рабочие уложили около четырёх тысяч квадратных метров тротуара и почти 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также на улице повесили знаки, нанесли разметку и установили пешеходное ограждение.

«Остался небольшой участок в конце, он будет сделан в рамках ремонта улицы Николая Васильева, которая тоже в ремонте с этого года», – добавил глава города.

Ранее глава Пскова Борис Елкин объяснил, почему важно уделять внимание отдалённым районам Пскова.