Злокачественное заболевание крови помогла выявить диспансеризация у 88-летнего пациента в Псковской области

17:27, 28 августа 2023, ПАИ

У 88-летнего пациента в Псковской области по итогам диспансеризации выявили хронический лимфолейкоз. С этим заболеванием он поступил в отделение гематологии Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

«Это злокачественное заболевание крови, которое сопровождается избыточной выработкой зрелых, но неполноценных лимфоцитов В-типа и накоплением их в селезёнке, печени и лимфатических узлах и снижением количества тромбоцитов. Одновременно развивается дефицит эритроцитов, сопровождающийся симптомами анемии, и тромбоцитов, в результате чего пациент начинает страдать от избыточной кровоточивости», – рассказали в больнице.

Медики оказали пациенту соответствующую помощь. После этого его выписали.

Отметим, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».